Cosa dice sulla Juventus | Antonio Conte si confessa a Fagnani

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Belve, nella puntata di martedì 17 ottobre l'intervista di Francesca. L'allenatore ha parlato a tutto campo, sfiorando argomenti delicati come, Roma, Napoli e il rapporto con José Mourinho. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere - ha detto- per la passione che ti trasferiscono queste piazze. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Poi c'è lo spazio pentimento per gli addii. “Quello sicuramente di cui mi sono un po' pentito è quello alladopo tre anni - ha proseguito- Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi...decisi poi di andare via". Infine il rapporto tra sesso e sportivi. "Avendo un trascorso da ...

'Come far soffrire un narcisista', '5 segni che hai l'ADHD', 'significa avere il bipolarismo'. Sono i titoli di alcuni dei video virali a tema #salutementale ...60% degli intervistati che si...

Deulofeu ancora ko, l'Udinese valuta la risoluzione: cosa dice il regolamento Calciomercato.com

Eredità, si possono escludere gli eredi legittimi Cosa dice la legge italiana sulla questione theWise Magazine

Mentre la sua posizione resterà attiva fino alla fine del mese di ottobre, Litzy ha confidato: "Non so cosa succederà in futuro, mai dire mai, non vedo l'ora di sapere cosa mi aspetterà alla fine di ...(Adnkronos) – “E’ assurdo pensare di voler fare la guerra ai palestinesi e poi pretendere di vivere in pace”. Francesco Giordano, ex terrorista rosso condannato per l’omicidio del giornalista Walter T ...