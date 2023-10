Cosa c' è nella nuova legge di bilancio da 24 miliardi Chi ne beneficia e chi no

'Lasi sblocca, non si sblocca... Non ho capito bene - ha continuato la Bonino - . Ma è in ... compreso l'Iran e gli Hezbollah, non entrinopartita'. Qui l'intervento di Emma Bonino a Tagadà ...

Manovra finanziaria da 24 miliardi del governo Meloni: cosa c'è dentro WIRED Italia

Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 54, intervento del ... Governo

Lo scandalo scommesse che è emerso in questi giorni sta facendo tremare il sistema calcio, ma probabilmente ci si stupisce del nulla visto che molti giocatori hanno un debole per questo tipo di attivi ...Cosa lega la guerra della Russia all’Ucraina e l’assalto di Hamas a Israele. E le risposte che deve dare l’Occidente ...