Corona | “Tonali non ha giocato sul Milan Fagioli e Zalewski? Vedrete”

Commenta per primo Fabrizioattacca ancora a La Zanzara su Radio 24 : 'Giusto che la Rai mi paghi, devolverò una parte ...non ha giocato sul Milan, ma puntava cifre esorbitanti. I nomi ...

Scommesse, le chat di Zaniolo e Tonali, le cifre, la talpa di Corona e Zalewski (non indagato): ecco cosa sapp ilmessaggero.it

Corona a La Zanzara: "Tonali non ha giocato sul Milan" Milan News

Fabrizio Corona attacca ancora sul caos scommesse che ha colpito il ... Questi ragazzi hanno giocato sul calcio non sulla propria squadra. Tonali non ha giocato sul Milan, ma puntava cifre esorbitanti ...Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona, intervenuto a La Zanzara su Radio 24 alla vigilia del suo intervento in Rai ...