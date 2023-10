Corona | il figlio Carlos riabbraccia la mamma Nina Moric e attacca il papà | «In tv per i soldi e per il suo ego»

... anche dopo le indiscrezioni rese note da Fabrizio. In queste ore è arrivata la risposta ...del calciatore per una presenza a suo dire non puntuale sulle vicende extracalcistiche del. ...

Fabrizio Corona a Belve: «Mio figlio Carlos sta male, ha un ... Vanity Fair Italia

Fabrizio Corona: «Mio figlio Carlos sta male. E sua madre Nina Moric non esiste per lui» Corriere della Sera

Nina Moric torna su Instagram e si mostra con il figlio dopo una lunga assenza. L'ex modella croata aveva spesso fatto riferimenti a Carlos e al fatto che fosse il suo unico ...Dopo la notizia della separazione tra Sophie e Alessandro, Fabrizio Corona ha lanciato la bomba. Ecco chi è l'amante di Basciano.