Corona | altre le rivelazioni sul caso scommesse | “Ecco i dettagli”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Domani sera l’ex parlamentare e oggi conduttrice Nunzia De Girolamo intervisterà Fabriziosul, ed è già polemica. È giusto che Nunzia de Girolamo, giornalista e conduttrice RAI, dia spazio in un programma del servizio pubblico Fabrizio, tornato in auge con lesullenel calcio? La giornalista è intervenuta ai microfoni di TvPlay. Fabrizio(Instagram)“Qui sotto processo non c’è il calcio e non siamo a Calciopoli“, ha dichiarato la de Girolamo, “dove c’eranoforme di reato. In questo, i ragazzi scommettevano e quindi parliamo di etica. Questo lo dico ai gruppi parlamentari che si sono posti il problema di questa interrogazione: il legislatore si ...

...Inghilterra - Italia su Rai 1 e la trasmissione "Avanti Popolo" su Rai 3 in cui Fabrizio... "Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio incircostanze. ...

Fabrizio Corona sarà ospite da Nunzia De Girolamo per altre verità ... Fanpage.it

Fabrizio Corona (ancora) in Rai: e scoppia la polemica Corriere del Ticino

Fiorello è partito sui social in attesa dell'inizio di Viva Rai 2 in tv il prossimo 6 novembre. Questa mattina lo showman ha ...Scandalo scommesse che catalizza la scena, con il popolo italiano ormai ai piedi del Re Corona: non siamo meglio di Fagioli, Tonali e Zaniolo ...