Conte è il re dell’ambiguità su Israele e Ucraina | e il Pd comincia a capirlo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Full metal jacket”. Questo è il film che Giuseppeconsiglia a Elly Schlein «perché Letta ha messo l’elmetto al Pd e lei non l’ha ancora tolto». Innanzitutto, verrebbe da chiedergli, come si permette? Come si permette di rivolgersi in questo modo, da gruppettaro attempato, a Elly Schlein, una donna che per storia, cultura e azione politica certo non ha mai avuto «l’elmetto», né lei né, ci permettiamo di dire, i suoi sostenitori. E se c’è un merito storico di Enrico Letta è quello di aver collocato il Partito democratico al fianco della Resistenza, altro che Full metal jacket, quel film è diventato realtà per colpa di Mosca e Hamas. Ma poi cos’è, quest’«elmetto»? È forse il simbolo di chi in questi incredibili giorni si è schierato senza infingimenti al fianco di un popolo, quello d’, massacrato con un’azione degna ...