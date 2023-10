Conte | 'Allenerei Napoli e Roma | ma non in corsa Pentito dell'addio alla Juve Ho detto no all'Arabia'

La rivelazione di Conte: "Allenerei Napoli e Roma, ma non in corsa" Goal Italia

Conte: 'Allenerei il Napoli, ma non in corsa. Vi dico perché lasciai la Juve' AreaNapoli.it

Antonio Conte si racconta, senza filtri. L'ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale, ospite di Francesca Fagnani a Belve (integrale in onda su Rai 2 domani, martedì 17 ottobre) non si nasconde e r ...Conte chiude al Napoli: “Squadra che allenerei, ma non in corsa. L’addio più sofferto La Juventus” Garcia con le ore contate, il clamoroso annuncio di Esposito: “Se perde a Verona, arriva Setien” De ...