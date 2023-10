Conte a Belve | clamorose verità | ' Roma e Napoli mi piacerebbero ' E su Mourinho

Antonio, a, oltre a parlare di argomenti seri, si è regalato qualche battuta in riferimento ad alcune sue dichiarazioni del passato in merito al sesso prepartita. Che a lui non è particolarmente ...

Clamorosa anticipazione dell'intervista di Antonio Conte che è ospite a Le Belve alla Rai durante la trasmissione di Francesca Fagnani, ha parlato di allenare il Napoli o la Roma in vista del futuro.Queste le parole anticipate da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi, relative all’intervista che Antonio Conte ha rilasciato alla trasmissione Belve di Rai 2 in onda domani sera.