Consegnati al Quirinale gli Eni Award 2023 | i premi alla ricerca scientifica

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) –oggi alpresenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli Eni, giunti quest’annosua quindicesima edizione. La Cerimonia che si è svolta nel Salone delle Feste è stata aperta dagli interventi del presidente di Eni, Giuseppe Zafarana e dall’ad Claudio Descalzi. Ilo è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per lanei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia l’importanza che lae l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, in accordo ai 17Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Dsua istituzione nel 2008 ...