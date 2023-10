Concorso Politecnico di Torino | 3 Posti per Professori

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Presso ildiè stato bandito unPubblico per la selezione di 3di prima fascia in vari settori concorsuali, destinati al Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia.diper 3Con il decreto rettorale numero 966 del 28 settembre 2023, sono state avviate le procedure di selezione per occupare tre posizioni di professore universitario di prima fascia, conformemente all’articolo 18, comma 1, della legge numero 240/2010. Ecco i dettagli delle posizioni aperte: Settore concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie (codice interno 25/23/P/O) Disciplina scientifica: CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie Dipartimento: Scienza Applicata e Tecnologia ...

Tutti docenti della scuola di architettura del Politecnico i protagonisti dell'indagine per conflitto d'interessi. Sala: «L'intervento della Procura non dovrebbe rallentare i nostri lavori» ...