Concerti dei Take That in Italia nel 2024 con This Life Under The Star | date e biglietti in prevendita

Dopo l'arrivo ad Assisipartecipanti si darà il via agli appuntamenti musicali. Alle ore 21 , ... Venerdì 20 ottobre la giornata sarà caratterizzata da due, entrambi presso la Cattedrale di ...

Concerti di Sant'Andrea 2023, la musica sacra torna protagonista Comune di Empoli

Potrebbe slittare il concerto di Kanye West a Reggio Emilia Agenzia ANSA

Ritornano i Take That in Italia: nel 2024 la band britannica visiterà il Belpaese con ben 4 date nel contesto del tour This Life Under The Stars. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald saliranno sul ...La Seconda stagione concertistica è organizzata in collaborazione con il Teatro ‘Umberto Giordano’ e il Conservatorio di musica con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e ...