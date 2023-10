Con ho Mobile hai fino a 300 GB e credito gratis se ti porta un amico

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Con hopuoi averea 300 GB e tutto illimitato a partire da meno di 6 euro al mese effettuando labilità del numero da iliad, virtuali o altri operatori. Le tariffe operator attack del virtuale Vodafone sono dedicate ai clienti iliad e virtuali, inoltre hooffre tariffe con tutto incluso anche per altri operatori, in base a quello di provenienza si avranno differenti costi, ma per tutte sono previste chiamate ed SMS senza limiti. Dunque, se sei un cliente iliad, di un operatore virtuale o di qualunque altro operatore, hoha diverse offerte a te dedicate che ti permettono persino di personalizzare il numero se attivi una nuova numerazione. Passa a ho da Fastweb Sky WiFi sconta attivazione e tariffa mensileal 22 ottobre Con ho ...