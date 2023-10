Comune nega cibo ai gatti randagi | polemica nel Salernitano

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minuti"Gattari" sul piede di guerra a Cetara, borgo della Costiera Amalfitana, per i manifesti fatti affiggere dalcon i quali s'invita la cittadinanza a "non somministrareai". Un'azione contestata dall'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali che ha inviato un'istanza per chiedere "la rimozione delle affissioni o, in alternativa, la rettifica del loro contenuto". Per Claudia Taccani, dell'ufficio legale dell'Oipa, "le espressioni 'appassionati gattofili' e 'sono pregati di curare inella propria abitazione!' non sono corrette né rispettose dell'attività di volontariato, tanto da ledere l'immagine di coloro che, quotidianamente e senza oneri a carico dell'erario, operano sulle strade per la tutela degli animali