Come un ne*** Sparata razzista al Gf | ecco chi è a un passo dalla squalifica

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fiordaliso a rischio? Sta facendo discutere l'uscita della cantante durante una conversazione con Rosy Chin, altra concorrente del Grande Fratello. "Ho detto - sono state le parole dell'artista - vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece anche qua…". E la Chin: "Avevamo tutti questa concezione qua". Ma è stata la controreplica di Fiordaliso a far discutere: "Lavoroun". Una parola non passata inosservata sui social, dove i telespettatori già gridano alla. Proprioaccaduto con Fausto Leali. Su X infatti c'è chi ha postato il video e ha scritto: "Lavorichi Fiorda?". O anche: "Salutiamo zia Fiorda". E ancora: "Chissà se la Fiorda farà la fine di Fausto Leali o di Alda D'Eusanio". D'altronde Pier Silvio Berlusconi con i concorrenti ...

... da cui si stava separando, non avrebbe funzionatodoveva. E che non funzionasse bene lo ha raccontato anche l'indagato. Per due volte sarebbe scattato un allarme, quando non ceerano erano ...

NBA, come è andato il debutto di Damian Lillard con i Bucks: Giannis ne è già pazzo Sky Sport

Blog | Violenza psicologica, come funziona il gaslighting e come ... Alley Oop

L'ex allenatore è intervenuto a San Siro in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/24 dell'Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici ...