Come tenere delle tartarughe di terra in casa? Cosa dice la legge

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ledisono animali domestici piuttosto popolari in molte famiglie italiane. Tuttavia, prima di portare auna tartaruga di, è essenziale essere consapevolileggi che regolano la loro detenzione. In Italia, il possesso di una tartaruga diè legale, ma ci sono alcune regole che i proprietari devono seguire. Ledisono sottoposte a una precisa regolamentazione secondo la quale ogni testuggine deve essere accompagnata da un personale certificato CITES e deve essere identificabile tramite un microchip. La CITIES è la cosiddetta Convenzione di Washington, che regola il commerciospecie selvatiche di flora e fauna a rischio di estinzione e attualmente viene applicata in ...