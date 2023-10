Come si consola un malato di calcio senza campionato

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Domenica. Appassionati del pallone in crisi, ma gli spunti del weekend sono tanti: dal Sudafrica che elimina la Francia (del mondo di rugby) all'impresa di Thomas Ceccon nel nuoto fino alla splendida vittoria di Pecco Bagnaia in Indonesia...

se non bastasse, il 10 dai piedi d'oro nella circostanza accusa un dolore alla gamba, ma ... Il portierone siall'88' negando la doppietta a un Gasparri totalmente solo nel cuore dell'area. ...

Viaggio nei 49 Consolati di Torino, dall'Austria allo Zambia (ma manca la Cina) Corriere della Sera

Come usare iPad come monitor hdmi perfetto per console WIRED Italia

Dopo la sconfitta nel quarto di finale contro la Nuova Zelanda, nel giorno del ritiro di suo padre, il giovane Luca è diventato protagonista del post match con poche parole ...Monsignor Armando Trasarti, dopo le dimissioni da Vescovo, torna a Fermo come sacerdote semplice e cappellano del carcere. Vuole consolare i detenuti, ascoltarli e indicare loro una strada buona.