Come faccio a sapere se sono intollerante a qualche alimento?

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non è raro sperimentare sensazioni fastidiose o spiacevoli dopo mangiato,gonfiore, irritazione e nausea. Queste reazioni posessere scatenate da uno o più elementi che compongono i cibi, e quindi essere la conseguenza di intolleranze alimentari. Ma di cosa si tratta precisamente? Il termine è spesso fonte di confusione e viene utilizzato in maniera impropria per indicare condizioni che non hanno nulla a che fare con le intolleranze vere e proprie. Vediamoscoprire se si hanno intolleranze alimentari, chiarendo i dubbi più comuni sul tema e sfatando le convinzioni errate. Indice Cosale intolleranze alimentari? Che differenza c’è tra intolleranza e allergia ...