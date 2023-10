Colori e focus sul punto vita | Sabrina Ferilli regina di stile a Tu si que vales

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In autunno non è sabato sera senza Tu si quein tv. Il talent di Canale 5 è uno dei programmi protagonisti della televisione italiana. Il merito, oltre che degli artisti che si esibiscono, è anche dei conduttori, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, e dei giurati, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. La presidentessa di giuria è ancora una volta. L’attrice diverte il pubblico con le sue battute e con i siparietti con Giovannino. Bellissima e frizzante, conquista anche per il suoimpeccabile. Monocolore In VersaceDopo quattro puntate dello show, lodiè ben definito. La giurata predilige abiti aderenti che fasciano le forme perfette. Cambianoe ...