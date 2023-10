Col dilagare del privato | la sanità pubblica resterà solo a poveri e persone migranti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Siamo da anni ad affrontare in vari modi e a diversi livelli istituzionali l’emergenzache dovrebbe essere europea ma che, avendo l’Italia quasi esclusivamente confini di acqua, è principalmente un affare “nostrum”. Ovviamente questa emergenza diventa anche una emergenza sanitaria perché, con la crisi economica, le diseguaglianze si accentuano e il sistema sanitario Nazionale è messo a dura prova anche sotto questo punto di vista. L’articolo 32 della Costituzione Italiana recita: “La Retutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ovviamente i numeri dei ...