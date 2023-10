Codici-Sconto | Punto di Riferimento per Risparmi Intelligenti

Leggi su milano-notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nel vasto mondo degli acquisti online, la ricerca di occasioni vantaggiose è diventata una pratica comune per molti consumatori. Una delle strategie più popolari perare denaro durante gli acquisti online è l’uso di. In Italia, esiste una piattaforma dedicata che semplifica notevolmente la ricerca e l’applicazione di questi, offrendo agli utenti un modo efficace per ottenere sconti su una vasta gamma di prodotti e servizi. Il modello statistico di Numbeo evidenzia che in Italia la maggior parte delle spese è destinata al settore alimentare (31,7%), seguito da affitto mensile (22,6%) e ristoranti (16,4%). Un aspetto interessante è che lo svago, che rappresenta il 6,1% delle spese, è la categoria che registra il maggior numero di acquisti online in tutto il Paese. Dall’inizio dell’anno, ...