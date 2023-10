Clamoroso Crotone | revocato l’esonero di Zauli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ilha deciso ufficialmente di revocaredell’allenatore Lamberto. Tutti i dettagli in merito Tramite una conferenza stampa eccezionale, ilha ufficializzato la revoca deldi Lamberto. Di seguito le parole del direttore generale Raffaele Vrenna e del capitano Gigliotti. VRENNA – «Ciò che è successo oggi è molto particolare. Da apprezzare dal punto di vista umano. Ieri si era deciso di dare una scossa all’ambiente, in particolare c’era questa voglia da parte del Presidente. Poi è venuta la squadra da me e si sono assunti le proprie colpe. Io non potevo fare nulla, ho preso atto della loro decisione. E sono qui per dirvi che la società ha esaurito la pazienza: abbiamo fatto di tutto per, la squadra ha fatto una ...