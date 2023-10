Ciro Di Maio di nuovo a processo per la droga dello stupro | “Tre litri di Gbl importati dalla Cina e pagati in Bitcoin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)perdi, il conduttore tv e attore, già arrestato un anno e mezzo fa a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, tornerà alla sbarra dopo ilarresto per aver importatotredi. Nell’agosto del 2021Diera stato condannato in primo grado a un anno e 4 mesi (con attenuanti generiche) e a una multa da 3.800 euro, per aver ricevuto della Gbl, la cosiddetta “”, proveniente dall’Olanda. Questa volta, invece, l’operazione di investigazione è stata ulteriormente articolata. La Finanza ha infatti intercettato una spedizione a Malpensa proveniente ...