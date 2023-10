Cimici - acari - pulci & co - ecco gli ospiti indesiderati dei letti**

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - La cimice è più diffusa. Poi ci sono gli, più conosciuti, le più rare, le piccole vespe che accompagnano i tarli del legno in stanze con travi o arredi antichi e persino coleotteri, in presenza di situazioni di disagio estremo. Senza parlare di funghi e

Alla diffusione di'contribuisce sicuramente il comportamento, che si riscontra in alcune città, di recuperare vecchi arredi o addirittura materassi buttati via, ma poi portati in ...

Cimici, acari e pulci da letto: come evitarli Adnkronos

Non solo cimici, dagli acari alle pulci ecco gli ospiti del letto Virgilio

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - La cimice è più diffusa. Poi ci sono gli acari, più conosciuti, le più rare pulci, le piccole vespe che ...(Adnkronos) – Il parroco si rifiuta di dargli altri soldi e lui per vendetta incendia l’altare. Denunciato un 56enne di Pescara che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. La polizia è inter ...