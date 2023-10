Cimici - acari - pulci & co - ecco gli ospiti indesiderati dei letti**

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - La cimice è più diffusa. Poi ci sono gli, più conosciuti, le più rare, le piccole vespe che accompagnano i tarli del legno in stanze con travi o arredi antichi e persino coleotteri, in presenza di situazioni di disagio estremo. Senza parlare di funghi e muffe. Sono diversi glie indesiderabili dei nostri, oltre alla cimice salita all''onore' delle cronache dopo gli allarmi in Francia e, a casa nostra, le segnalazioni a Milano. A fare il quadro all'Adnkronos Salute è l'entomologo Francesco Nugnes, dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr di Portici (Napoli). "La cimice deiè effettivamente più diffusa e in questo periodo ne abbiamo avuto la prova: si è 'meritata' anche molte pagine di ...