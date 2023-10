Cielo nuvoloso con possibile schiarite durante il giorno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Secondo gli esperti del Centro Meteo Lombardo, una profonda depressione con perno sulla Scandinavia influenza con la sua parte caudale le regioni settentrionali, favorendo un calo termico per l’ingresso di aria più fresca dai settori orientali nella giornata di lunedì. A partire da metà settimana, le correnti Atlantiche si faranno gradualmente spazio sul Mediterraneo Occidentale portando piogge ed un clima decisamente più consono alla stagione. Lunedì 16 ottobre Tempo Previsto: Nella prima parte della giornatageneralmenteo moltosu fascia Prealpina e settori occidentali della regione; nel corso della giornata nuvolosità meno estesa conspecie sui settori centro-orientali.Temperature: Minime in diminuzione con valori compresi tra 12°C e 14°C, massime in diminuzione con valori compresi ...