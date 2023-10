Ciclone Medusa | maltempo sull’Italia Meteo da oggi | lo scenario

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Temperature in calo. I fenomeni più intensi sono attesi in particolare da venerdì 20 E’ in arrivo una tempesta autunnalecon il: dopo un lungo periodo caldo e asciutto si passerà a una fase di tempo spiccatamente instabile ecaratterizzato da vento e temporali (anche neve sulle montagne). Il tutto accompagnato da un brusco calo delle temperature. Già tra16 ottobre e domani martedì 17 si avvertirà il cambiamento: se in Sicilia ci sarà più sole – fa sapere Antonio Sanò, fondatore de iL.it – sul resto del Paese ci saranno tante nubi, ma le uniche deboli piogge potranno bagnare solo i rilievi del Nordovest e localmente il versante tirrenico del Centro. Nella seconda parte di settimana però il...