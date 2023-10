Chris Jericho fa luce su ciò che differenzia AEW da altre promozioni di wrestling

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In un recente episodio di “The AEW-some Pod,” la superstar della AEWha approfondito vari aspetti della All Elite, mettendo in evidenza ciò che rende unica la federazione. “Una delle cose migliori riguardo alla AEW, quando abbiamo iniziato, è stata quella di offrire un’alternativa non solo ai fan, ma anche ai ragazzi e alle ragazze che praticano il. È sempre buono avere un’opzione. È simile a far parte di una band o recitare in una serie TV di successo. Quando qualcuno esce, che si tratti di un membro del cast o di un membro della band, si va avanti. Questo è ciò che rende la AEW così distintiva e vantaggiosa per l’industria. Offre un rifugio se senti di aver raggiunto la fine altrove, e il sentimento è reciproco.” Poi ha aggiunto “Quando ho lasciato la WWE, all’epoca, ero ...