“Chissà | chissà…” L’amatissima serie Tv di nuovo in onda? Il famoso attore non si trattiene

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) News TV. Una delleTV più amate potrebbe tornare sul piccolo schermo con nuovissimi episodi inediti. Il telefilm insu Canale 5 dal 2006 al 2014 aveva conquistato il pubblico di ogni età e a quasi 10 anni dall’ultimo episodio il suo ritorno manda in estasi i fan. A parlare ilprotagonista. Leggi anche: Belen Rodriguez, i figli Santiago e Luna Marì con i papà: arriva la pesante accusa Leggi anche: “Irriconoscibile”: ilcantante si presenta cosi a Domenica In ed è subito bufera Il ritorno di una dellepiù amate dagli italiani In collegamento nel salotto di Silvia Toffanin, uno degli attori più amati del piccolo e grande schermo: Claudio Amendola. Claudio ha parlato della sua esperienza come giudice delprogramma “Io ...