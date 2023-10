Chiesa di Santa Sofia | ok al progetto per la valorizzazione del sito Unesco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane lo studio di fattibilità tecnico-economica per ladeldi. Per quest’opera il Comune è beneficiario di risorse derivanti dalla legge regionale 18 del 2022. “I lavori – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – consentiranno di arricchire con ulteriori elementi di pregio questo eccezionale bene storico-monumentale della città. In particolare è previsto un intervento di illuminazione di piazzae Vico Noce. Saranno usati elementi di ultima generazione con apparecchi ad incasso dotati di ottiche wall washer per distribuire uniformemente la luce sulla facciata, quattro ...