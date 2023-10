Chi sono le stelle dell’Inghilterra? Gli avversari dell’Italia ai raggi X | probabili formazioni | attenzione a Bellingham e Kane

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ancora un giorno d’attesa per la super sfida tra Inghilterra e Italia. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, saranno di scena al Wembley Stadium di Londra per la sesta partita del proprio cammino nel girone C delle qualificazioni a Euro 2024 contro la nazionale inglese, prima in classifica nel raggruppamento. Le due squadredivise da sole tre lunghezze nella graduatoria attuale, perciò con una vittoria l’Italia andrebbe ad appaiare la nazionale dei Tre Leoni in testa al girone. Le due squadrescese in campo sabato per due impegni di valore differente. Se l’Italia ha battuto per 4-0 Malta a Bari per le qualificazioni verso la fase finale della manifestazione continentale, l’Inghilterra è stata impegnata per una semplice amichevole con l’Australia, visto che gli inglesi riposavano nel turno in programma due giorni fa: contro gli oceanici è ...