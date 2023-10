Chi sono i giocatori dell’Italia Under 21 che promettono di più? I convocati in Nazionale | tra vecchie conoscenze e nuovi potenziali talenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’Italia21 si prepara per un importante match valevole per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei 2025 di categoria che si disputeranno in Slovacchia. Dopo i primi due impegni (4 punti nelle trasferte in Lettonia e Turchia), gli Azzurrini saranno in campo contro la Norvegia (giovedì 12 ottobre ore 17.45 a Bolzano) che, attualmente, veleggia in prima posizione nel Gruppo 1 a braccetto con l’Irlanda. Il commissario Carmine Nunziata ha convocato 26per l’occasione. Ma, qualiinteressanti e “futuribili” del gruppo? Iniziando dalla porta, non possiamo non citare Sebastiano Desplanches classe 2003 del Milan ed attualmente in prestito al Palermo. In difesadiversi iche giocano già in pianta stabile in Serie A. Tra questi Riccardo ...