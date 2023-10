Chi guiderà la Polonia? I vincitori si fanno attendere

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nie dziel skóry na nied?wiedziu. Non dividere la pelle di un orso prima di averlo ucciso. Così recita un antico proverbio polacco. Non fare i calcoli senza l’oste, in questo caso senza i colpi di scena previsti dal proporzionale. Sistema che delega la formazione delle alleanze di governo al nuovo parlamento, a urne chiuse. La geografia del voto polacco non è abbastanza chiara e consolidata e di certo non permette ai politologi di strutturare nuovi punti di partenza analitica. Però un dato è incontrovertibile: la posta in gioco era talmente divisiva tanto da mobilitare l’elettorato e da tenere alta l’asticella dell’affluenza al 72,9%, la più elevata dal 1989. Secondo la mappa pubblicata da Tvn24, basata sugli ultimi dati Ipsos, Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwo??) mantiene il controllo delle regioni orientali dellaconquistando ben nove voivodati, mentre ...