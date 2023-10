Chi è Toni Bonji il demotivatore di GialappaShow

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 16 ottobre 2023), nato a Lecce nel 1977, è un comico di origine salentina, diventato celebre nei panni deldello show di La 8,, programma per il quale ha vestito anche i panni del personaggio di Gustavo Delle Noci. Ex geometra, dopo diverse partecipazioni a programmi comici, si è fatto conoscere con Italia’s Got Talent nel 2015. Calvo e completamente glabro,si prende spesso beffe del suo aspetto caratteristico. Riservatissimo sulla sua vita privata, al momento pare possa essere single. Il suo profilo Instragram è preso d’assalto dai commenti dei suoi followers, ma al di là di foto con buffe didascalie, non c’è altro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...