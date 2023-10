Chi è Stuart | la nuova fidanzata di Raz Degan

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è la misteriosadi Razche dal 2019 circa, condivide la vita con l’attore e modello israeliano. Della suacompagna, comunque, si conoscono pochissimi particolari. Sappiamo il nome, rivelato dallo stessodurante un’intervista con Silvia Toffanin, e il suo volto. L’attore vive in Puglia, a Cisternino, in Valle d’Itria e condivide la sua quotidianità con l’affascinante. Lui non ha figli. Bruna ed indubbiamente attraente,è venuta allo scoperto nell’ottobre del 2021. Più specificatamente sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. In quell’occasione, infatti,era stato invitato come ospite ed è apparso, per la prima volta, accanto alla. Su di lei, ...