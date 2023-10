Chi è Jill Cooper del Grande Fratello | età | figli | marito | lavoro | Instagram

Leggi su europa.today

(Di lunedì 16 ottobre 2023) New entry per il2023-2024, l'edizione "rinnovata" che vede Alfonso Signorini alla conduzione come sempre, ma con Cesara Buonamici opinionista, per la prima volta. Sarà una prima volta anche per, pronta a varcare la porta rossa. Dal 16 ottobre sarà dunque una delle...