Che tempo che fa vince e convince Piace | non piace ma Fabio Fazio è il Re Mida della televisione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Alla vigiliasi era tenuto basso nel pronostico. Auspicava per il debutto del suo programma uno share del 4 per cento, il doppio dell’abituale audience de la Nove la domenica sera.mentiva scaramanticamente ben sapendo di mentire. La prima di Cheche fa diè stata trionfale. Lo storico programma di, che astutamente non ne ha cambiato una virgola, ha conquistato in simulcast ( la somma di tutte le reti dell’editore) il 13 per cento di share con 2.608.000 spettatori. Solo su la Nove i telespettatori sono stati 2.100.000 per un totale di share perdel 10,5 per cento. Un trionfo totale, netto, prevedibilissimo con i numeri di ...