Che Tempo Che Fa riparte da dove ci eravamo lasciati | la nuova vita di Fabio Fazio sul Nove

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Il tanto agognato momento è arrivato: i riflettori si sono riaccesi, i pesci hanno fatto il loro ingresso nell’acquario e, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck sono tornati in diretta tv. Domenica 15 ottobre 2023, infatti, ha preso il via laedizione di CheChe Fa, lo storico talk show ideato e condotto dache dopo vent’anni dalla prima messa in onda si è trasferito dagli studi Studi 2 e 3 del Centro di produzione Rai di via Mecenate di Milano allo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios ...