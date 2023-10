“Che tempo che fa” | Luciana Littizzetto senza freni | cos’ha fatto durante la prima puntata

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) News Tv. Ieri, domenica 15 ottobre 2023, è andata in onda ladella nuova edizione di Cheche fa. Il programma ha traslocato e dalla Rai è passato a Canale 9 di Discovery. Cheche fa è esattamente comee non manca la comica torinese, che è partita col botto.ha scritto una letterina destinata a Canale 9 per “prepararlo” a tutto ciò che comporterà la sua prenel programma. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Grande Fratello, la concorrente è a rischio: spunta la frase choc Leggi anche: “Domenica In”, le ospiti avvertono Mara Venier: la sua reazione è epica, letterina choc a Canale 9 a “Cheche fa” Mettiamo le ...