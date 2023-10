Che squalifica rischia Nicolò Fagioli? Tutte le riduzioni previste

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il caso scommesse che oramai da giorni sta sconvolgendo il sistema calcio in Italia, prosegue incessante. E sono da poco arrivate novità in merito alla vicenda. Il calciatore sarebbe pronto ad arrivare al patteggiamento. Il giocatore in forza alla Juventus, sarà presto sentito dalla Procura federale per l’ultima volta: questa settimana dovrebbe essere quella decisiva. In seguito, arriverà la: con un accordo prima del deferimento la pena viene automaticamente tagliata del 50% (dunque lo stop minimo di 3 anni scenderebbe a 18 mesi). Inoltre ci sarebbe un’ulteriore riduzione: determinanti in questo senso, le informazioni che per primo ha voluto fornire. Dunque lo stop dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 mesi. Ecco di seguito le parole rilasciate dall’agente del giocatore a La Repubblica. Tutta la Serie A TIM è solo ...