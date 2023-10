Champions League PSG-Milan | Maignan | “Sarà una partita speciale Non devo emozionarmi”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nella conferenza stampa pre Francia-Scozia, è intervenuto in conferenza stampa Mikeche si è proiettato sul futuro prossimo e sulla sfida difra PSG e. Il portiere dei rossoneri ha dichiarato che per lui il match del Parco dei Principiuna, diversa dalle altre. Le parole di: “È sempretornare a casa, che sia Lille o il Paris. Giocare di nuovo contro il PSG. Ci saranno la famiglia, gli amici… Dovrò rimanere concentrato e non farmi sovrastare dalle emozioni. Ci sono tante emozioni, tanta nostalgia. Tornare in porta qui mi porta a bellissimi ricordi“. SportFace.

14 gol in 2 sui 23 totali tra campionato e. Bene gli esterni ( 3 gol e 8 assist per Dumfries e Dimarco tra A e coppe ). Mancano i gol dei centrali. Klassen e Sensi non pervenuti, ...

Champions League, Opta pronostica il percorso del Milan: ecco il risultato Pianeta Milan

Ancora Antognoni: “Fiorentina da Champions League. E Arthur…” Viola News

“Sì, e permanentemente. Non solo per uno o dieci anni, ma creando una squadra che ogni anno possa competere per vincere Serie A e Champions League. Come il Real Madrid, che è ogni anno al top, pronto ...L'approdo di Mattéo Guendouzi sembrava aver allontanato definitivamente Mats Wieffer dalla Lazio. Il centrocampista olandese è ...