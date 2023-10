CdM short track | Fontana ancora ai box | “Sono una donna di parola | non gareggerò finché la situazione non sarà risolta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “unadiquindi oggi non parto per Montreal, nonin aeroporto né già sull’aereo diretta in Canada per la prima Coppa del Mondo della stagione… Come dico da un po’ di tempo, nonquestanone questo non inizieràl’indagine nonchiusa”. Ariannain un post sui suoi profili social comunica che nonpresente in Nordamerica per l’inizio della stagione, facendo riferimentouna volta al braccio di ferro con la Federghiaccio. “Non scendere in pista il prossimo fine settimana mi rattrista molto perché so che avrei rappresentato bene l’Italia grazie al lavoro svolto. A ...