Cdm | approvato il disegno di legge di bilancio | conferma del taglio del cuneo e riforma Irpef

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Oltre alla manovra e al Dpb, in Consiglio dei ministri è approdato un decreto dicon “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo sinell’ordine del giorno reso noto a ridosso dell’inizio della riunione, convocata alle 9.30.

...e per le imprese e sui primi spunti di riforma fiscale Il Consiglio dei ministri hail ... in una conferenza stampa già programmata appena un'ora dopo l'inizio del. Loading... Per tutta la ...

Arriva la manovra, aiuti ai redditi bassi. Sopra 50mila euro taglio detrazioni da 260 euro Il Sole 24 ORE

Manovra 2024 approvata in Cdm, Meloni: "Confermato taglio del cuneo fiscale" Sky Tg24

Oggi il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio, al def e al Dl fiscale. Tra i provvedimenti a cui il governo tiene di più ci ...Manovra. Un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito «complessivo superiore a 50.000 euro». Lo prevede la bozza in entrata del decreto legislativo di ...