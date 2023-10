(Di lunedì 16 ottobre 2023) Oltre alla manovra e al Dpb, in Consiglio dei ministri è approdato un decreto dicon “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo sinell’ordine del giorno reso noto a ridosso dell’inizio della riunione, convocata alle 9.30.

Il Consiglio dei ministri hauna legge di Bilancio da circa 24 miliardi , che conferma il taglio del cuneo fiscale per ... 'Illo ha fatto a tempo di record: poco più di un'ora a ...

Cdm, approvato il disegno di legge di bilancio: conferma del taglio del cuneo e riforma Irpef Il Sole 24 ORE

Manovra 2024 approvata in Cdm, Meloni: "Confermato taglio del cuneo fiscale" Sky Tg24

Nel 2024, dì addio al Superbonus come lo conosci. Il Governo ha approvato la Manovra finanziaria per l'anno 2024 nella seduta del CdM del 16 ottobre. Nel primo testo della Manovra, che passa all'esame ...Costo più basso per il canone Rai a partire dal 2024. Il prezzo passerà da 90 a 70 euro l'anno. ''Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta'', ha annunciato il ministro dell'Economia, ...