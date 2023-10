Catania | sanzioni contro abusivismo commerciale e locali con musica oltre l’orario

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Illi svolti ad ampio raggio svolti dalla polizia municipale, in esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal Sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore Alessandro Porto hanno determinato la redazione di 82 verbali amministrativi nei confronti di 48 operatori commerciali per un importo complessivo di30.000 euro. Particolare attenzione è stata posta al contrasto dell’ambulantato irregolare o totalmente abusivo, effettuando specifici accertamenti in viale Mario Rapisardi, Via Battello, Via Passo Gravina, Corso Indipendenza, Piazza Stesicoro, Piazza Lincoln, Piazza Cavour, Via Antoniotto Usodimare, Via Etnea e Piazza Giovanni Verga, all’esito dei quali sono stati sanzionati 20 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli o non alimentari, ai quali sono stati contestati 41 verbali amministrativi e ...