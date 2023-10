Catania | preside arrestato per abusi su 7 studentesse minorenni | l' accusa | le sculacciava e prendeva a morsi nel suo ufficio | si faceva toccare le parti intime

I carabinieri di Caltagirone () hanno arrestato un dirigente scolastico per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di sette studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia da parte di ...

Gli uomini dell'Arma di Caltagirone, in provincia di Catania, hanno arrestato un dirigente scolastico per violenza e tentata violenza sessuale ai danni di ben sette ragazze, studentesse dell'istituto.