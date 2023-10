Catania | preside ai domiciliari | avrebbe abusato di 7 minorenni

Leggi Anche 'Molestie sessuali su almeno sette alunne minorenni': arrestato ildi un liceo in provincia di

Catania, preside arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale su 7 studentesse minorenni RaiNews

Preside arrestato con l'accusa di violenza sessuale su sette studentesse vicino Catania: 61enne ai domiciliari Virgilio Notizie

(LaPresse) Un dirigente scolastico di 61 anni di Grammichele, in provincia di Catania, è finito agli arresti domiciliari per "violenza sessuale ...Il caso in una scuola di Grammichele. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia di una studentessa 15enne. L'indagato è accusato di aver tentato approcci fisici con le alunne, tutte mi ...