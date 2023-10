Caso scommesse | quanto ci hanno perso Fagioli e Zaniolo E quanto ci guadagnerà lecitamente Corona

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nicolòsoffre di ludopatia e ha i conti correnti sotto controllo. Sandro Tonali è pronto a collaborare con la polizia e a farsi curare. Forse andrà al patteggiamento per leillegali anche se bisogna ancora capire su quali eventi sportivi abbia puntato nelle chat. Nicolòinvece dice di non aver mai scommesso su eventi legati al calcio ma di essersi dedicato soltanto a poker e blackjack. Se fosse vero, lui non rischierebbe nulla. Ma in attesa della lista completa dei tesserati invischiati nell’inchiesta sulledella procura di Torino (si parla di 30 coinvolti in cinque società) oggi i riflettori della vicenda se li è presi Fabrizio. Che ha annunciato per l’ospitata di domani in Rai ad “Avanti Popolo” «le prove dell’inchiesta» e altri nomi di tesserati che ...