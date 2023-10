Caso scommesse | Corona in Rai | ecco quanto guadagnerà

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fabrizionella serata di martedì sarà ospite della trasmissione ‘Avanti Popolo’ di Nunzia De Girolamo.l’ex fotografo. C’è sicuramente grande attesa per la partecipazione di Fabrizioalla trasmissione Avanti Popolo, in onda martedì 17 ottobre 2023 e condotta da Nunzia De Girolamo. Il motivo? L’ex fotografo nei giorni scorsi ha assicurato che durante il programma svelerà i nomi di altri due calciatori coinvolti nele renderà pubbliche le prove anche dei giocatori nominati in precedenza.con la sua partecipazione in Rai – Notizie.com – © AnsaSi tratta di un passaggio importante anche per capire meglio cosa sta succedendo ...