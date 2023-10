Caso scommesse | Corona | “Giusto che la Rai mi paghi Parte del guadagno ad una società che si occupa della ludopatia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sono i giorni e saranno le settimane delche potrebbe toccare il picco nella serata di domani quando Fabriziosarà ospiteRai. Nell’intervista in seconda serata, l’ex fotografo potrebbe rivelare ancora altri nomi relativi alche più tiene banco in Italia in questi giorni. Sulche avràdopo l’intervista con la Rai, è intervenuto il diretto interessato ai microfoni di Radio 24. Le parole di: “Èche mino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share.del cachet lo devolverò a unache sidi. 30 mila euro di cachet? Di più, 34 credo. Non ...