Casertana | gemellaggio sugli spalti ma il derby va all’Avellino

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Finisce iltra cugini con le tifoserie gemellate che hanno dato vita ad una bella coreografia durante tutta la durata dell’incontro. In campo le due squadre hanno cercato la vittoria: meglio l’Avellino nei primi 45’ che oltre al gol ha cercato il raddoppio sfiorato al 39’ del primo tempo. Nella ripresa proprio nel miglior momento dei padroni di casa è arrivato il raddoppio ospite con Marconi che ha tagliato letteralmente le gambe ai padroni di casa. Primo tempo Al 2’ subito giallo per Cancellotti per fallo al limite dell’area di Tavernelli. Punizione che non sortisce effetti. Bella l’incursione in contropiede all’8’ di Tavernelli che perde palla proprio sulla linea di fondo. Gol Avellino al 12’ con Sgarbi che ruba palla nella trequarti e trafigge Venturi appena entrato in area sul vertice di destra dell’area. Prova a reagire la ...